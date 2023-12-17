İstanbul'da hastanede korkutan yangın!
Güngören'de 7 katlı özel bir hastanenin 7'inci katındaki lazer epilasyon odasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde 7 katlı özel bir hastanenin lazer epilasyon odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İçeride bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede bulanan hasta ve personeller tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle hastanede hasar meydana geldi.
"CAMLAR KIRILDI"
Esnaf İrem Taruk, "Mağazadaydık, dumanlar çıkınca fark ettim. Çıktığımda trafik kapanmıştı. Çok korktuk. Hastalarda içerdeydi. Camlar kırıldı, üst katta alevler çıktı. Biz polisin müdahalesi nedeniyle izleyemedik" dedi.
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