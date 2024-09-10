İstanbul'da kardeşlerin 'miras' kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 kişi öldü

Gaziosmanpaşa'da Aköz kardeşlerin miras tartışmasına kayınbiraderleri dahil oldu. Eşleri tartışan kayınbirader Osman Arslan ve Seyit Aköz'ün sokaktaki tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Seyit Aköz hayatını kaybederken Osman Arslan gözaltına alındı.

İstanbul'da kardeşlerin 'miras' kavgasına kayınbirader dahil oldu: 1 kişi öldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:03

Karadeniz Mahallesi 1105'inci sokakta, dün akşam saatlerinde Seyit Aköz, kardeşi Bayram Aköz ile miras konusundan tartışmaya başladı. Kayınbiraderleri Osman Arslan ise olaya dahil olarak uzun süredir küs olan kardeşlerden Bayram Akgöz'ün yanında durdu.

Kayınbirader Osman Arslan'ın eşi Ayşegül Arslan ile Seyit Aköz'ün eşi Lale Aköz dün akşam saatlerinde sokakta çarpıştıktan sonra tartıştı. İki kadın tartışmadan kısa süre sonra evlerine gitti.

Osman Arslan, eşi Ayşegül Arslan'ın olayı anlatmasının ardından Seyit Aköz'ü arayarak küfürlü şekilde tartıştı.

KÜFÜRLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Duruma sinirlenen Osman Arslan evinden çıkarak Seyit Aköz'ün yanına gitti. Sokakta devam eden tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Osman Arslan yanında bulunan bıçak ile Seyit Aköz'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyit Aköz'ün tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekipler Osman Arslan'ı olayda kullandığı bıçak ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.


Etiketler: #gaziosmanpaşa

İlgili Haberler

Gaziosmanpaşa'da rezidansta korkunç olay: Arızalanan asansörde kalan kişi, kurtarılırken 30 metreden boşluğa düşerek can verdi!

Gaziosmanpaşa'da rezidansta korkunç olay: Arızalanan asansörde kalan kişi, kurtarılırken 30 metreden boşluğa düşerek can verdi!
Gaziosmanpaşa'da satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı: Dayak yememek için camdan atladı!

Gaziosmanpaşa'da satmaya çalıştığı araç kusurlu çıktı: Dayak yememek için camdan atladı!
Gaziosmanpaşa'da bir kadın üvey oğlu tarafından öldürülmüştü: 'Tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalılar'

Gaziosmanpaşa'da bir kadın üvey oğlu tarafından öldürülmüştü: 'Tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme suçundan cezalandırılmalılar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler