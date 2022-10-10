İstanbul'da metrobüs duraklarında büyük yoğunluk
İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs duraklarında oluşan yaya trafiği gündem haline geldi.
Yeni haftanın ilk iş günü İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs durakları ve üst geçitlerde büyük yoğunluk oluştu. Metrobüs hattında kalabalıkların dışarı taştığı görülen adreslerden biri de Anadolu yakasındaki Uzunçayır durağı oldu.
İşlerine ve okullarına gitmek için metrobüse binmek isteyen yurttaşlar, oluşan yaya trafiği nedeniyle gişelerden geçip durağa girebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
Yoğunluk nedeniyle İETT'nin sosyal medya hesaplarına şikayetlerini bildiren yurttaşlara yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Metrobüs hattımızda yaşanan yoğunluğa ilgili birim personeli tarafından müdahale ediliyor. Söğütlüçeşme'den dakikada 2-3 araç sefere başlatılıyor. Ayrıca boş duraklara araç akışı sağlanıyor."
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kiev'e roket yağdı!
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması