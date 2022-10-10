İstanbul'da metrobüs duraklarında büyük yoğunluk

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:24

Yeni haftanın ilk iş günü İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüs durakları ve üst geçitlerde büyük yoğunluk oluştu. Metrobüs hattında kalabalıkların dışarı taştığı görülen adreslerden biri de Anadolu yakasındaki Uzunçayır durağı oldu.

İşlerine ve okullarına gitmek için metrobüse binmek isteyen yurttaşlar, oluşan yaya trafiği nedeniyle gişelerden geçip durağa girebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk nedeniyle İETT'nin sosyal medya hesaplarına şikayetlerini bildiren yurttaşlara yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Metrobüs hattımızda yaşanan yoğunluğa ilgili birim personeli tarafından müdahale ediliyor. Söğütlüçeşme'den dakikada 2-3 araç sefere başlatılıyor. Ayrıca boş duraklara araç akışı sağlanıyor."