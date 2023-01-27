İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü (29 Ocak) bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 21:46
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.


İstanbul kapalı yollar

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