İzmir'de feci kaza... Otomobil gece kulübüne daldı: 5 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak gece kulübüne daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden Y.K.'nin (19) ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde, 16 Aralık Cuma saat 23.00 sıralarında Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ
Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.
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