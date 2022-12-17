İzmir'de feci kaza... Otomobil gece kulübüne daldı: 5 yaralı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 07:13

Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi'nde, 16 Aralık Cuma saat 23.00 sıralarında Y.K. yönetimindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, caddeye çıkış yapan R.K.'nın kullandığı 35 AKY 238 plakalı otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 35 AKY 238 plakalı otomobil, gece kulübüne daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, polis ise caddede güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOKMUŞ

Yaralılar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücülerden Y.K.'nın ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.