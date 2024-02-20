İzmir'in 13 ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı

İzmir'in 13 ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 28 milyon 500 bin TL olan ürünler ele geçirildi, 42 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:37
İzmir'in 13 ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-15 Şubat tarihleri arasında; Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde, 30 operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. 6 ev, 14 iş yeri, 7 araç, 5 depo ve 3 şüphelinin üzerinde ve kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 73 bin 663 sahte içki, 5 bin 226 litre sahte etil alkol, gümrük kaçağı 156 paket sigara, 470 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 973 bin 100 boş makaron, 1054 kilogram kıyılmış tütün, 1086 cep telefonu, 8 bin 508 ilaç, 83 elektronik eşya, 596 tarihi eser, 70 sikke, 1700 litre katkılı akaryakıt, 73 elektronik sigara cihazı, 169 elektronik sigara likidi, 7 sigara sarma makinesi ve 3 kompresör ele geçirildi.

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Piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin TL olduğu belirtilen kaçak ürünlere el koyuldu. Ayrıca, Konak, Bornova ve Buca ilçelerinde 5 iş yeri de sahte içki yönünden denetlendi.

Gözaltına alınan 42 şüpheli polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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