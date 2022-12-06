Kadıköy'de hareketli gece: Kafe alev aldı!
İstanbul Kadıköy'de iki katlı kafenin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kafede hasar meydana geldi.
Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi 63 numaradaki kapalı olan kafenin çatısında, 6 Aralık Salı saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Olayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sırasında kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İşte Bilal’in enflasyonu
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması