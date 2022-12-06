Kadıköy'de hareketli gece: Kafe alev aldı!

06 Aralık 2022 Salı, 09:16

Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi 63 numaradaki kapalı olan kafenin çatısında, 6 Aralık Salı saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.