’Kardeşler Çetesi’ne operasyon: 13 gözaltı

İzmir’in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve ’Kardeşler Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ve senet ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:28
’Kardeşler Çetesi’ne operasyon: 13 gözaltı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve ’Kardeşler Çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. 

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, suça azmettirme, hırsızlık, 6136 SKM, yağma, mala zarar verme, fuhuşa yer temin etme, suç dellilerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen 14 şüpheli tespit edilirken, adreslere yönelik yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU, TÜFEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda ise, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, silahlara ait fişekler ile senet ve alacak defterleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürülürken firari olan 1 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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