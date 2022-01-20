Kasap aletleriyle yakalanmıştı, şimdi keserken yakalandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1 ay önce kaçak et kesme şüphesiyle yakalanan, aracında ise kasap aletleri bulunan şüpheli, suçüstü yakalandı. At temin eden bir kişiyle Adapazarı ilçesinde kaçak et keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.
7 Aralık 2021 tarihinde Sakarya'nın Arifiye ilçesi mevkiinden geçen Sakarya Nehri kenarında meydana gelen olayda at kesme ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde nehir kenarında 43 bakımsız at bulundu.
E.H. isimli şahsın, 43 atı ticari ve yetiştirme amaçlı farklı illerden tır vasıtası ile getirdiğini söylemesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.
KASAP ALETLERİ BULUNDU
Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işlemi görülmezken, E.H.’ye ait araçta ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda ise bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu.
AYNI SUÇTAN KAYITLARI VAR
Bölgedeki atlardan 5 tanesinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelinin daha öncesinde de aynı suçtan kayıtları olduğu ortaya çıktı.
İLÇE DEĞİŞTİRİP KESİM YAPTI
Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde at kesildiği ihbarını alan Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Adapazarı Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Parçalanmış kemikleri gören ekipler inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, adreste at kesimi yapıldığı belirlendi.
Kesimi gerçekleştiren E.H. ile kesim yapılması için at bulan ve yer temin eden B.D. gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında da E.H.’nin yaklaşık 1 ay önce aynı olaydan Arifiye ilçesinde yakalandığı ve serbest bırakılması sonrasında ilçe değiştirerek at kesme işlemi yaptığı belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Öte yandan, gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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