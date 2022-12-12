Kavgada başından vurulan 18 yaşındaki Canpolat, öldü
Düzce’de, futbol maçı sonrası tartışıp kavga ettiği aynı takımın taraftarı olan Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler tarafından tabancayla başından vurulan Canpolat Ak (18) yaşamını yitirdi.
Çay Mahallesi Rıhtım Caddesi’nde, önceki gün Düzcespor’un Amedspor’u sahasında ağırladığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın taraftarı iki grup tartıştı.
Tartışma sonrası taraflardan Canpolat Ak ile Ali A. (25) ve Yekta A. (28) kardeşler, caddede karşılaşınca önce tartışma, sonra kavga çıktı.
KURTARILAMADI
Kavgada Ali ve Yekta A. kardeşlerden birinin tabanca ile açtığı ateşte, Canpolat Ak başından vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Canpolat Ak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Ali ve Yekta A. kardeşler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gece saatlerinde şehir merkezinde kaldıkları evde yakalandı. Kimin ateş ettiği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.
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