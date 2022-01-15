‘Kene Operasyonu’nda Adana'da gözaltına alınan şüpheliler adliyede
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 ilde düzenlediği ‘Kene Operasyonu’ kapsamında Adana'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 8’i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı ekipleri, ülke genelinde acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilere pos cihazı kullanarak komisyon karşılığı ve senet düzenleyip para veren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine KOM Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara’nın da aralarında olduğu 28 ilde ‘Kene’ ismi verilen operasyon düzenledi.
ADANA'DA 15 SUPHELI GOZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Adana’da 16 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.
Şüphelilerden 8’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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