Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı
Konya’da kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Vatan Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 42 M 8176 plakalı minibüs kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Uğur A’ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Uğur A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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