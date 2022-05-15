Abdullah Avcı: "Taraftarlar, dünyaya örnek oldu"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1'lik Altay galibiyetini değerlendirdi. Avcı, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazanılan Altay maçının ardından açıklama yaptı.
Avcı, "Bu maçı çok kazanmak istedim, şampiyonluğu kazanmamıza rağmen, dünyanın her yerinden taraftarımız geliyor ama her zaman gelemiyorlar. Böyle bir fırsat varken, onların önünde maçı kazanmak ve onları mutlu etmekti amacımız." ifadelerini kullandı.
Oyuna fazla girmek istemediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Oyunu daha önce kopartabilirdik. Oyuncular dünkü yorgunluklarına rağmen, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlarımız umarım seneyi çok güzel geçirdiler, burada onlara dokunmuş olduk. Harika Trabzonspor taraftarları, bütün duygusuyla her anı yaşayan, dün gördüğüm sahneler... Onların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarlar, geçen seneden itibaren tüm dünyaya örnek oldular. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir haftamız kaldı. Bugün buraya gelenlere harika destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.
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