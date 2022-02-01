Kırmızı ışıkta durdu, üstüne ateş açıldı
Samsun'da bir şahıs, kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, tedavi altına alınırken, 2 saldırgan ise aranıyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, otomobiliyle AFAD Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y., kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.
AĞIR YARALANDI
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- CHP’li belediyeler uygulamayı başlattı
- 'Tüm süreç Erdoğan'ın izni, ve onayı doğrultusunda...'
- Putin'den kritik Ukrayna açıklaması
- Vaka sayısında yeni bir rekor daha!
- Milli sporcudan tarihi başarı
- Sedef Kabaş ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
- Fenerbahçe'de transfer çıkmazı
- Ukrayna yeni planı devreye soktu!
- Başbuğ artık Adalet Bakanı ile karşı karşıya
- Kırmızı ışıkta durdu, üstüne ateş açıldı