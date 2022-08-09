Kuzenler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da, aralarında husumet olan kuzenler, sokak ortasında çatıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
09 Ağustos 2022 Salı, 15:27
Kuzenler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Bulvarında, önceki gün akşam saatlerinde, aralarında husumet olan teyze çocukları yolda karşılaştı. Motoruyla geçen kuzenlerden biri belindeki silahı çıkartınca taraflar birbirine girdi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Karşılıklı çatışan şahıslar çevredeki çocuklara rağmen peş peşe ateş etti. Olayda 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.


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