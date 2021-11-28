Mansur Yavaş'tan 'yurt' paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkent’te üniversiteyi okumaya gelen gençlerin barınma problemiyle ilgili Umut Bir Yurt Meselesi” adlı belgesel filmini yayınladı. Belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız" dedi.
Yurt sorunu yaşayan ve ekonomik zorluklar nedeniyle ev kiralayamayan öğrencileri Şefkat Evleri ile kiralanan otel ve yurtlara yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bu öğrencilerin barınma sorununun nasıl çözüldüğünü, aileleri ile yaşadıkları o anları anlatan belgesel bir film hazırladı.
YAVAŞ'TAN ANLAMLI MESAJ
Mansur Yavaş da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen ve barınma endişesi yaşayan gençlerin ve ailelerinin yaşadıkları süreci anlatan belgeseli sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
“Üniversite Ankara’da okunur” sözünü tutan Yavaş paylaşımında, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz yastığa başımızı huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” sözlerine yer verdi.
Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz başımızı yastığa huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 28, 2021
Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz.
İzlemek için: https://t.co/4sLePREqyE
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