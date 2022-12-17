Mersin'de 3 IŞİD şüphelisine tutuklama

17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:04

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içinde 'sorumlu' düzeyde faaliyet yürüten ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 kişinin kimliğini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve yakalama kararıyla sabah operasyon yaptı. Drone ve özel harekat destekli olarak 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A., Y.I. ve M.A. gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan M.A.A. ve M.A.R.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

M.M.A.A., E.M. ve Y.I., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.