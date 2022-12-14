Mersin'de HDP'li ilçe yöneticileri dahil 9 kişi gözaltına alındı
Mersin'de aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'de operasyon başlattı. Ekipler, belirledikleri adreslere eşzamanlı baskın yaptı.
CHP MECLİS ÜYESİ DE GÖZALTINDA
Özel harekat ile birlikte drone destekli 213 polisin katılımıyla 12 adrese gerçekleştirilen operasyonda; HDP Akdeniz İlçe Başkanı N.E., Toroslar İlçe Başkanı İ.D., ilçe yöneticileri G.B., S.M., Z.A., M.H., S.O. ve F.A. ile Toroslar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi H.B. gözaltına alındı.
Adreslerde bulunamayan HDP Mersin il yöneticisi E.A., Akdeniz ilçe yöneticisi E.E. ve Toroslar ilçe yöneticisi H.B. ise aranıyor.
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