Mersin’de selden kapanan yollar ulaşıma açıldı
Mersin’in Mut ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gökcetaş Mahalle yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı, Gökçetaş Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü ve Karaman Belediyesi’ne ait iş makineleri ile kapanan yollar açtı.
Yolun açılmasıyla birlikte ekipler, dere ıslahı yaparak, köyde meydana gelen su baskınına müdahale edip önlem aldı.
Etiketler: #Mersin
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