Meteoroloji'den Güney Ege için 'sağanak' uyarısı
Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'deki gök gürültülü sağanağın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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