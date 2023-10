Öğrencinin dayısı öğretmenin kolunu ve burnunu kırdı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:43

Olay, 24 Ekim'de Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'ndeki Doktor Sedat Yüksel İlkokulu'nda meydana geldi. Rehber öğretmen, 2'nci sınıf öğrencisi M.K.C.'nin durumunu görüşmek için annesini okula çağırdı.

M.K.C.'nin annesi, okula kardeşi Murat C. ile geldi. M.K.C.'nin annesi okula alınırken, dayı bahçe kapısı önünde bekletildi. Bu sırada M.K.C.'nin sınıfı da okul bahçesinde öğretmenleri Huriye P. eşliğinde gruplar halinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için provaya başladı.

Huriye P., kenarda beklemesi gereken M.K.C.'nin prova alanı içinde olduğu görünce iddiaya göre, sırtına dokunup, oturması için banklara yönlendirdi.

Bunu gören Murat C., yeğenini dövdüğü iddiasıyla öğretmen Huriye P.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Durumu fark eden diğer öğretmenler, müdahale edip, polise haber verdi. Murat C. olay yerinden kaçarken Huriye P. de Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kolu ve burnunda kırıklar olup, aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Huriye P., tedavisi sonrası taburcu edildi. Huriye P.'ye ayrıca rapor verildi.

“DÖVDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE SALDIRDIM”

Kaçan Murat C. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Murat C., ilk ifadesinde, "Öğretmenin yeğenimi dövdüğünü görünce gidip, saldırdım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.