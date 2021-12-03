Okulöncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması kabul edilmedi
20. Milli Eğitim Şûrası’nda okulöncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması gerektiği önerildi. Madde, “ücretsiz” ve “zorunlu” ibareleri eklenmeden oyçokluğuyla kabul edildi.
20. Milli Eğitim Şûrası’ndaki ihtisas komisyonlarında, beş yaş okullaşma oranının yüzde 100’e ulaşması için okulöncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olması gerektiği önerildi. Tartışmaların ardından söz konusu madde, “ücretsiz” ve “zorunlu” ibareleri eklenmeden oyçokluğuyla kabul edildi.
Yedi yıl aradan sonra toplanan Milli Eğitim Şûrası kapsamında dün ihtisas komisyonlarının toplantıları yapıldı. Şûra öncesi bakanlığa iletilen öneriler üzerinden düzenlenen taslak tavsiye kararları, komisyonların gündem maddeleri olarak belirlendi. Komisyonda, okulöncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olmasına yönelik tartışma yaşandı. Zorunlu eğitim kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenci oranlarının yüzde 100’e ulaşmadığına işaret edilerek “Zorunlu yazınca zorunlu olmuyor” savunması yapılması dikkat çekti. Okulöncesi eğitime ilişkin madde, “zorunlu” ve “ücretsiz” ibareleri eklenmeden, oyçokluğu ile kabul edildi. Tartışmalarda bazı üyeler, okulöncesi eğitimde çeşitli yöntemler ile velilerden para istendiğini, devlet okullarının ücretsiz olduğu yönündeki düzenlemenin sahaya yansımadığını söyledi. Bu yönde görüş bildirenler arasında okul müdürlerinin yer alması da dikkat çekti.
KÖY OKULLARI ÖNERİSİ EKLENMEDİ
Taşımalı eğitimin de konuşulduğu komisyonda, bazı üyeler, köy okullarının sürekli açık tutulmasının tavsiye kararları arasında eklenmesini istedi. Ancak, bu öneri de tartışılan maddeye eklenmedi. Komisyonda kabul edilen tavsiyeler, bugün yapılacak toplantıda oylamaya sunularak karara bağlanacak.
ORTAYLI: SIKINTILAR VAR
Prof. Dr. İlber Ortaylı da özel ihtisas komisyonlarına üye olarak katkı vermek üzere şûraya katıldı. Ortaylı, “Birinci sıkıntı anaokulları meselesi. Çalışan nüfus arttı. Yükünü çocukların çekmesi doğru değil” dedi. Okullaşma oranının artması gerektiğini aktaran Ortaylı, “İhtisas eğitimi şart, iki sene lisede umumi, iki sene de ihtisas olabilir” dedi.
İŞBİRLİĞİNE YENİ İMKÂN!
Görüşmelerde dinci vakıf ve dernekler ile eğitim alanında işbirliğinin önünü açan bir değişiklik yapıldı. Dezavantajlı çocukların eğitime katılmasına yönelik takip sisteminin geliştirilmesini öngören maddeye, “sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin oluşturulacağı bir takip ve destek sisteminin geliştirilmesi” yönünde ibare eklendi.
EĞİTİM BİR-SEN’E RET
Eğitim Bir-Sen’in, okul öncesi eğitim müfredatına din ve ahlak bilgisi ya da değerler eğitimi dersi eklenmesi önerisi, komisyon toplantısına taşındı. Toplantı sonrası salona gelen Eğitim Bir-Sen temsilcisi, “velilerin, öğretmenlerin ve çocukların dine karşı talepleri olduğunu” savunarak bu derslerin müfredata eklenebileceğini, eklenmezse müfredat dışı etkinlik olarak da verilebileceğini söyledi ancak öneri, gündeme alınmadı.
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