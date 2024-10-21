Önüne çıkan araca vurmamak için direksiyonu kırdı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Önüne çıkan araca vurmamak için direksiyonu kırdı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:50

Feci kaza, ilçe girişinde bulunan yeni itfaiye binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan Keşan istikametine seyir halinde olan 59 LH 961 plakalı otomobilin sürücüsü U.K., kavşaktan ilçe girişine kontrolsüz bir şekilde çıkan C.T. yönetimindeki 22 ACK 102 plakalı araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüju aşan otomobil, yeni itfaiye binasının önünde bulunan kaldırıma çarparak durdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. 59 LH 961 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki H.K. yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.


Etiketler: #tekirdağ

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