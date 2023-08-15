Ordu'da hareketli gece: Eşiyle tartışıp evi yaktı, kendisini odaya kilitledi
Ordu’nun Ünye ilçesinde eşiyle tartışma yaşayan alkollü şahıs, eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evi yakarak kendisini odaya kilitledi. Şahıs gözaltına alınırken, evde büyük zarar oluştu.
Ünye ilçesine bağlı Yaz Konağı Mahallesi Karamürsel Sokak üzerinde, 3 katlı binanın çatı katında yaşayan M.D. (34) evinde alkol aldıktan sonra eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. evi ateşe verdi.
Kadın ve iki çocuğu çevredekiler tarafından evden çıkarılırken, M.D. ise yangın sırasında kendisini odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendisini kilitleyen şahıs itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.
YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin alt katında bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bir yere götürüldü.
Olayı gerçekleştiren M.D. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- Epözdemir'in çıkışının ardından Altaylı'dan açıklama
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- Yarım milyon kişi daha iyi yaşam koşulları için göç etti