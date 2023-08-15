Ordu'da hareketli gece: Eşiyle tartışıp evi yaktı, kendisini odaya kilitledi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:09

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:09

Ünye ilçesine bağlı Yaz Konağı Mahallesi Karamürsel Sokak üzerinde, 3 katlı binanın çatı katında yaşayan M.D. (34) evinde alkol aldıktan sonra eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. evi ateşe verdi.

Kadın ve iki çocuğu çevredekiler tarafından evden çıkarılırken, M.D. ise yangın sırasında kendisini odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini kilitleyen şahıs itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin alt katında bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bir yere götürüldü.

Olayı gerçekleştiren M.D. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.