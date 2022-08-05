Otobüste kadına hakaret etti: 'Karışmaya hakkınız yok' dedi
İstanbul Beylikdüzü'nde, İETT otobüsünde tartıştığı kadın yolcuya hakaret eden kişiye diğer yolcular tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışma ve arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, 400A hatlı Beykent - Yenibosna İETT otobüsünde 4 Ağustos Perşembe sabah saatlerinde iddiaya göre, otobüs durağa yanaştığı sırada yolculardan biri arkasında oturan kadına hakaret etti.
'KARIŞMAYA HAKKINIZ YOK' DEDİ
Bunun üzerine otobüste bulunan diğer yolcular, hakaret eden kişiye tepki gösterdi. Kendisine tepki gösterenlere "Karışmaya hakkınız yok" diyen kişiyi diğer yolcular otobüsten indirmeye kalktı. Bu sefer kendisini otobüsten indirmek isteyen kişiyle arbede yaşayan saldırgan, tekrar yerine oturdu.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken olaya ilişkin herhangi bir şikâyette bulunulmadığı öğrenildi.
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