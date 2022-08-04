AKP'li kadın ekonomiye isyan etti: Artık Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak düşünmüyoruz

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20 yıldır AKP seçmeni olduğunu belirten bir kadın sokak röportajında ekonomiye isyan etti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı artık bu saatten sonra cumhurbaşkanı olarak göremeyeceğini belirten kadın “Yolunmuş tavuğa döndük” dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:36

Bir sokak röportajında 20 yıldır AKP seçmeni olduğunu belirten bir kadın, isyan etti. Kazancının faturalara gittiğini belirten kadın, “Yolunmuş tavuğa döndük. Açız açıkçası açız” dedi.

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