AKP'li kadın ekonomiye isyan etti: Artık Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak düşünmüyoruz

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:36

Bir sokak röportajında 20 yıldır AKP seçmeni olduğunu belirten bir kadın, isyan etti. Kazancının faturalara gittiğini belirten kadın, “Yolunmuş tavuğa döndük. Açız açıkçası açız” dedi.

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