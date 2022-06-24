Otomobille çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynarca'dan Karasu istikametine seyir halinde olan Barış T. yönetimindeki 54 VA 363 plakalı otomobil, Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca kavşağında İbrahim Malçok'un kullandığı 54 AT 108 plakalı traktörle çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞTI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan sürücü Malçok, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Malkoç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan ve olay yerinde müdahale edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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