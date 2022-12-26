Restoran bahçesinde katletmişti: Kıymet Budak'ın katilinden pişkin savunma!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir restoranın bahçesinde evli olduğu Kıymet Budak'ı (35) tabancayla vurarak öldüren Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, “Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Sinirlenince kendime hakim olamadım iki el ateş edip öldürdüm” bahanelerine sığındı.
Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'nde, önceki gün saat 01.00 sıralarında Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu Şafak Budak isimli erkek tarafından tabanca ile vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olayın ardından Budak’ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şafak Budak’ın eşiyle konuştuğu sırada tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.
YİNE AYNI BAHANE
Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, “Evlendikten sonra İran’a taşındık. Bir süre sonra İran’da yapamayıp tekrar Kocaeli’ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm” dedi.
İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.
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