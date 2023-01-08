Rize kara teslim: 41 köy yolu kapandı
Türkiye'nin bazı bölgeleri, kış mevsiminin etkisi altına girdi. Son olarak Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize’de 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
Belediye, İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.
TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Ekipler, ayrıca bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- MHP'den üstü kapalı Sinan Ateş açıklaması
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!
- ‘Cevap verirsem ağzım bozulacak’
- Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı
- Buldan'ın ardından Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış
- Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: Süre verdi
- CHP'den 'erken seçim' açıklaması
- TİP ve EMEP'ten HDP'nin 'aday' kararına ilk yanıt