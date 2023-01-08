Rize kara teslim: 41 köy yolu kapandı

Türkiye'nin bazı bölgeleri, kış mevsiminin etkisi altına girdi. Son olarak Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:45
Rize kara teslim: 41 köy yolu kapandı
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize’de 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye, İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Ekipler, ayrıca bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. 


Rize kar yağışı Kar doğu karadeniz

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