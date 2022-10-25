Sabah işe geldiler, gördükleri karşısında şok oldular: Yol sandığı yere arabayla girince olanlar oldu...

Belediyeye arabasıyla giden bir yurttaş yol sandığı avluya girince arabasıyla zemine çöktü. Sabah saatlerinde işe gelen personel ise gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

İHA
25 Ekim 2022 Salı, 12:25
Sabah işe geldiler, gördükleri karşısında şok oldular: Yol sandığı yere arabayla girince olanlar oldu...
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Dün gece Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasında giden bir yurttaş arabasıyla yol zannettiği belediye avlusuna girdi.

Bir süre ilerleyen otomobil bir anda zemine çökerek mahsur kaldı. 

İŞE GELENLER ŞOKE OLDU 

Sabah saatlerinde işe gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, binanın önündeki avluda gördükleri manzara karşısında şoke oldular. 

Sabah saatlerinde olay yerine vinç çağrılmasıyla zemine çöken otomobili kurtarma çalışması başlatıldı. 

Otomobilin çökmesi sonucu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde daha çok yayaların kullandığı avlu kesiminde hasar meydana geldi. 


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