Samsun'da 21 yaşındaki şahıs inşatta ölü bulundu

Samsun'da 21 yaşındaki şahıs, bir inşaattaki çatı arasında halat ile asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:07
Samsun'da 21 yaşındaki şahıs inşatta ölü bulundu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Emre Emirhan, inşaatın çatı arasında halat ile asılı halde bulundu.

Olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Emre Emirhan'ın ölmüş olduğu tespit edildi. 


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