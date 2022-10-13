Sivas'ta bir genç anne ve babasını kanlar içinde ölü buldu

Sivas’ta karı-koca oğulları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu.

İHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:11
Sivas'ta bir genç anne ve babasını kanlar içinde ölü buldu
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Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Sivas Merkez’e bağlı Yavu köyü sınırları içerisindeki Bahçeli mezrasında meydana geldi. S.Ö. (44) ve S.Ö. (46) çiftinin oğulları, mezralarındaki evlerine gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu.

Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.


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