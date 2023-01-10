Sokak hayvanları için markete konulan 'bağış kutusunu' çaldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:07

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:07

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde market işletmeciliği yapan Yaşar Kara'nın son günlerde hırsızlarla başı dertte. Kendisine ait markette 8 kedi ve bir pitbull cinsi köpek besleyen Kara, sokak hayvanlarını da besliyor.

Kara, sokak hayvanlarına mama alabilmek için markete bağış kutusu da koydu. 5 Ocak Perşembe gece saatlerinde sokak hayvanlarını bekledikten sonra markete gelen Yaşar Kara, kapıyı arkadan kilitleyerek, iş yerinin arka bahçesinde bulunan köpeğini beslemeye gitti.

Bu sırada marketin önüne gelen iki kişi, içeride kimsenin olmadığını görünce kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Sesleri duyan Kara, kapıya doğru geldiğinde iki şüpheli koşarak, olay yerinden uzaklaştı.

Kapıyı açıp, dışarı çıkan Kara, çevreyi bir süre kontrol ettikten sonra içeri girerek, kamera görüntülerini izledi. Kara, iki kişinin kapıyı zorlayarak, açmaya çalıştığını, fark edilmeleri üzerine koşarak, kaçtıklarını gördü.

2 GÜN SONRA BAĞIŞ KUTUSU ÇALINDI

Bu olaydan iki gün sonra, 7 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde Yaşar Kara, arka bahçede bulunan köpeğini beslediği sırada markete gelen bir kişi, sokak hayvanları için markette konulan bağış kutusunu çaldı.

Kısa bir süre sonra bağış kutusunun yerinde olmadığını gören Kara, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bağış kutusunun çalındığını gördü.

"DAHA ÖNCE DE KUMBARA ÇALINMIŞTI"

Yaşananları anlatan Yaşar Kara, "Gece sokak hayvanlarına yemek götürdüm. Dönüşte markette beslediğim hayvanları beslemeye başladım. Marketin kapısını arkadan kilitledim. Köpeğimi beslemeye başladım. Bu sırada ses geldi. Kapıya doğru geldiğimde kaçmaya başladılar. Kamera görüntülerini izlediğimde iki kişinin kapıyı zorlayarak, açmaya çalıştıklarını gördüm. Aradan üç gün geçtikten sonra tekrar bu sefer kişilerden biri olduğunu düşündüğüm kişi, bu sefer de sokak hayvanları için bulunan bağış kutusunu çaldı. Daha önce de kumbara çalınmıştı. Çalan kişinin şu anda cezaevinde olduğunu duydum" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananları marketin güvenlik kameralarına yansırken, Yaşar Kara'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.