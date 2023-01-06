Gribe karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenler turşuya yöneldi
Eskişehir’de son zamanlarda artan grip salgınlarından sonra vatandaşlar bağışlıklarını güçlendirmek için turşuya ve turşu suyuna yoğun talep gösteriyor.
Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de artan ‘üçlü salgın’ olarak adlandırılan grip salgını insanların yaşamını olumuz etkiliyor.
Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların yakalandığı ve ağır geçirdiği salgın, hastanelerde yer yer yoğunluk neden olabiliyor.
Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler ise farklı yollara başvuruyor.
Maske kullanımının azalmasıyla artan ve daha kolay yayılan salgına karşı insanlar çeşitli yiyeceklerle dirençlerini arttırıyor.
O yiyeceklerden biri olan turşu ve turşu suyu vatandaşlarca sıkça tercih ediliyor.
Kilogram fiyatı 60 TL olan turşu çeşitlerini, içecek olarak da bardağı 7,5 TL’den satılan turşu suyunu insanlar sık tüketmeye özen gösteriyor.
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