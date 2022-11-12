Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı
Adana'da, otizmli olan C.A. (5) adlı çocuk, sokakta oynarken yanına gelen kadın ve erkek tarafından kaçırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen polis, çocuğu operasyonla bulurken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, 11 Kasım Cuma saat 10.00 sıralarında, Otizmli C.A. adlı çocuk, sokakta evinin önünde oynarken, yanına gelen kadın ve erkek tarafından elinden tutularak götürüldü. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
KARATAŞ İLÇESİ TARAFINA GÖTÜRDÜLER
C.A., eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi de polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından, kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesi tarafına götürdüğünü belirledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis, yaptığı çalışma sonucu çocuğun kaçırıldığı yeri tespit edip, operasyonla da buldu. Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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