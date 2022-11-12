Sokakta oynarken kaçırılan otizmli çocuğu polis buldu: 2 gözaltı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:02

Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, 11 Kasım Cuma saat 10.00 sıralarında, Otizmli C.A. adlı çocuk, sokakta evinin önünde oynarken, yanına gelen kadın ve erkek tarafından elinden tutularak götürüldü. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

KARATAŞ İLÇESİ TARAFINA GÖTÜRDÜLER

C.A., eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi de polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarından, kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesi tarafına götürdüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, yaptığı çalışma sonucu çocuğun kaçırıldığı yeri tespit edip, operasyonla da buldu. Çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.