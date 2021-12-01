Son dakika | Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor

Son dakika | Ümraniye'de 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısı yangın çıktı. Müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 16:25
Son dakika | Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor
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Ümraniye'de 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor.

Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.


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