Son dakika | Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor
Son dakika | Ümraniye'de 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısı yangın çıktı. Müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Ümraniye'de 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor.
Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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