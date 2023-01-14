Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 16:11
Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 15.43'te meydana gelen depremin derinliği ise 34.7 km olarak bildirildi.


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