Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.43'te meydana gelen depremin derinliği ise 34.7 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-14
Saat:15:43:19 TSİ
Enlem:34.716 N
Boylam:24.36 E
Derinlik:34.7 km
Detay:https://t.co/pFXWl1WuqI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama
- Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı