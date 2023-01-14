Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 16:11

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 16:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.43'te meydana gelen depremin derinliği ise 34.7 km olarak bildirildi.