Son dakika... Esenler'de içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü!
Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de, Birlik Mahallesi Akmercan İş Merkezi'nde içinde vatandaşların bulunduğu asansör düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandı.
İstanbul Esenler'de bir iş yeri asansörü düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 4 yaralanın olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor
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