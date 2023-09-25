Son dakika... Esenler'de içinde 4 kişinin bulunduğu asansör düştü!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:49

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:24

İstanbul Esenler'de bir iş yeri asansörü düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 4 yaralanın olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor

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