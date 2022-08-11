Süleyman Soylu duyurdu: İstanbul'a eylem yapmak için gelen terörist yakalandı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır. 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital meteryallere el konulmuştur." denildi