Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 32 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için bir haftada kent genelinde çalışma yapıldı.
Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 99 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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