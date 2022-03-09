THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:27

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.