TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 01:27
TIR ile çarpışan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
Abone Ol google-news

Nurdağı-Gaziantep Karayolunun 21'nci kilometresinde dün öğle saatlerinde Gaziantep yönüne giden Makbule Akkaya (26) yönetimindeki 32 YV 218 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 V 1518 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil buğday ekili tarlaya uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü ile çocukları Muhammed Ali (6) ve Abdulkadir Akkaya (3) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR anne Çocuk kaza
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler