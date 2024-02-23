Tokat'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:30
Tokat'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Tokat'ta S.S. idaresindeki 58 ADE 352 plakalı TIR, Kavlağanlık mevkisinde, G.Y.'nin kullandığı 19 HF 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki M.E, M.E, A.O. ve F.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 


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