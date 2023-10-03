Tur minibüsü park halindeki kamyona ok gibi saplandı: 2 ölü, 9 yaralı
Antalya’nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Minibüsün kamyona ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da gece saat 01.00 sıralarında D 400 kara yolu üzerinde Hamit Şahin idaresindeki 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi’nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede henüz ismi belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI
Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.
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