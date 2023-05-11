Türkiye'nin en yaşlısı 'gal arısı' nedeniyle tehlike altında

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli ormanlarında tescilli asırlık ağaçlar tehlike altında. Gümeli Eren Köyünde oturan Mefa Yalçın, "Ormanlarına zarar veren kestane gal arısıyla mücadele için harekete geçilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:01
Türkiye'nin en yaşlısı 'gal arısı' nedeniyle tehlike altında
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Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan Gümeli Porsuğu 4 bin 120 yaşında ve "anıt ağaç" statüsünde yer alıyor.

Yemyeşil yaprakları, ihtişamlı gövdesiyle porsuk ağacının zararlı böceği olarak nitelendirilen 'gal arısı' nedeniyle tehlike altında olduğu belirtildi.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi sınırları içinde yer alan, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, Türkiye'nin 105'inci tabiat anıtı olarak tescillenen 4 bin 120 yaşındaki ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda asırlık porsuk ağaçları rüzgar, yağmur, kar gibi etkenlerle savaşırken; daha önce Türkiye'de görülen katil arı, Gümeli tabiat ormanını da tehdit etmeye başladı.

Yurttaşlar, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

ÇAĞRI YAPTI

Gümeli Eren Köyünde oturan Mefa Yalçın, 300- 500 arasında değişen çok sayıda anıt ağaç olarak tescilli çınar ağaçlarının, zararlı böcek ve bakterilerin istilasına uğradığını ifade ederek, "Türkiye'nin 105'nci tabiat anıtı olarak bilinen ve bol kestane ağaçları da bulunan Gümeli ormanlarına zarar veren kestane gal arısıyla mücadele için harekete geçilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


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