Uzmanlar uyardı: Adalet duygusunun örselenmesi şiddete yol açıyor

19 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Ankara’da bir mekânda sahneye çıkan Onur Şener’in katledilmesi ve Hatay’da istek şarkıyı bilmediği için saldırıya uğrayan Yusuf Karagündüz’den sonra önceki gün yine benzer bir olay yaşandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda “istek şarkı” kavgasında bir müşteri darp edildi. Müşteri ve müzisyenler arasında başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Beş kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin mekâna gelişiyle son buldu. Kaçan iki kişinin ve arandığı öğrenildi. İki haftada yaşanan üç olayla, toplumsal şiddet olgusu yeniden gündeme geldi. Psikiyatrlar konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

TOPLUMSAL SİSTEMİN YAPISI

Yazar ve psikiyatr Cemal Dindar, “Öfkenin şiddete dönüşüm yolları ve biçimleri ise kişinin ruhsallığı kadar toplumsal sistemin yapısı ile ilgili. Adalet duygusunun örselendiği, eşitsizliğin insanın doğasına atfedildiği ve olağanlaştırıldığı toplumlarda öfke, yaratıcılık yönünde yüceltilmek yerine şiddete kısa devre yapıyor” dedi. Dindar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplumsal adaletin örselenmesi, yasa tanımazlığın örneklerinin toplumda çoğalması, eşitsizliklerin derinleşmesi ve meşrulaştırılması temel zemindir. Akla değil de fiziksel güce ve coşkuya dayalı deneyimlerin yüceltilmesi de bir boyutu. Öte yandan toplumsal şiddetin barometresini ayarlamanın bir yönetme tarzı da olduğunu unutmayalım. Kitlelerin aşağıda birbirlerine şiddet uygulayarak öfkeyi boşaltması yönetici kliklerin her zaman işine gelmiştir.”

"AYRICALIK BEKLİYORLAR"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden psikiyatri uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı, “Cumhuriyet tarihinin en fazla enflasyon oranın olduğu, işsizliğin ve kişinin temel güvenlik ihtiyaçlarına dönük eksiklik hissediliyor. Kendini tehdit altında hisseden bireylerin de savunma davranışları vardır. İşin diğer boyutu madde kullanımındaki artış. Kişilerin dürtüselliği artıran maddeleri kullandığını görüyoruz. Bu maddeler de suç oranını yükseltiyor” dedi. Gevher Avcı, “Onur Şener olayındaki failler gücünü alkolden değil, sahip oldukları konumdan aldılar. Bu konuma yaslanarak ayrıcalık talep ettiler. Ekonomik koşullar nedeniyle artık eğlence sektörü bir toplumsal hizmetten çok ayrıcalığa dönüşmüş durumda. Oraya giden ve çok ciddi paralar veren insanlar bunu ayrıcalık olarak talep etme eğiliminde oluyor” ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.