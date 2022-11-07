Van'da 'göçmen kaçakçılığı' yapan 7 şüpheli tutuklandı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:57

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

3 ARACA EL KONULDU

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 31 Ekim-6 Kasım'da gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.