Van'da 'göçmen kaçakçılığı' yapan 7 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:57
Van'da 'göçmen kaçakçılığı' yapan 7 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

3 ARACA EL KONULDU

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 31 Ekim-6 Kasım'da gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.


Van göçmen düzensiz göçmen

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