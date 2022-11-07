Van'da 'göçmen kaçakçılığı' yapan 7 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
3 ARACA EL KONULDU
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 31 Ekim-6 Kasım'da gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.
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