Van'da kapanan 56 yerleşim yerinden 32'si ulaşıma açıldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:56

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:56

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 300 iş makinesi ve 600 personelle çalışma başlattı.

Gece boyu süren çalışmalarda 32 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. 24 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının en etkili olduğu Özalp’te de ekipler, gece boyunca ilçe merkezi ve kırsal mahalle yollarında çalışma yaptı.

Ekiplerin, belirli noktalara topladığı kar kütleleri, kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşındı.