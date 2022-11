Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı

08 Kasım 2022 Salı, 07:00

Esenler Belediyesi ve Anadolu Göstert Kulübü iş birliğiyle ‘Kanarya Güzellik Yarışması’ düzenlendi. Türkiye’nin her yerinden getirilen kanaryalar, ses, duruş ve renklerinin canlılığıyla güzelliklerini tescillemek için yarışmaya girdi. 941 kanaryanın 28 kategoride yarıştığı mücadelede 8 kanarya kuşu dereceye girdi. Derecede Serkan Üçgül’ün Kanaryası jüri üyelerinin seçimi ile en güzel kanarya seçildi. Dereceye giren kanaryalara kupa, 10 kg mama, madalya, 1 çuval yem, ilaç takviyeleri ve vitamin verildi.

Yarışmayla ilgili konuşan Anadolu Gloster Kulübü Başkanı Ünal Acun, “941 kuşla yarışma yapmış bulunmaktayız. 941 kuşumuz içerisinde kategoriler içinde belirlenmiş olan ilk 5 kuşumuz derece almıştır. Bu derecelendirme içerisinde birimci olan kuşlarımız kendi içerisinde yarışmış. Burada gördüğünüz kuşlar bu panoya girmeye hak kazanmışlardır. 28 kategoride yarışma yaptık. Her bir kategorimizin ilk beş kuşları belirlendi. Akabinde ilk 5 kuşun birincileri 'best' olmaya hak kazandılar. Görmüş olduğunuz panoyu oluşturduk” dedi.



“Çocuğunuz sınav kazanmış gibi hissediyorsunuz”

Kanaryası dereceye giren Serkan Üçgül de, “Çok mutluyum, gururluyum açıkçası. Bir yılın emeği var. Uzun bir süreç, kolay olmadı. Bebeklikten alıp bu hale getiriyorsunuz. Çocuğunuz sınav kazanmış gibi hissediyorsunuz. 8 yıl önce odamdaki küçük bir kafesle başlamıştı. Hayvan sevgim vardı. Yavru aldıkça duygum arttı. Şu an 200’ün üzerinde kanaryam var. Bir dükkanda bakıyorum. Geçen yıl ülkemizde dünya yarışması düzenlendi. Orada derecelerim var, Avrupa’da derecelerim var” şeklinde konuştu.

Yarışmaya vatandaşlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.