Hayat pahalılığı pazarcıları isyan ettirdi: Günümüzde en ucuz şey insan hayatı...
Hayat pahalılığı pazarcıları isyan ettirdi
CHP Kadın Kolları “Pazar Yeri Yangın Yeri” kampanyası kapsamında Muğla’da pazarcının ve yurttaşın sorunlarını dinledi. CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, "Eskiden pazar yerlerine en ucuz alış verişi yapabilmek için giderdik. Ama bugün fiyatlar vatandaşın erişebileceği noktalarda değil" dedi. Korkut'a dert yanan bir pazarcı, "Pazar yeri yangın yeri gibidir. Hayat pahalı, günümüzde en ucuz insan hayatı kaldı" dedi.
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